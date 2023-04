Zonder gids door Nepalese Himalaya trekken mag vanaf nu niet meer

Rugzak op en gaan: dat is niet meer toegestaan in het Nepalese Himalaya-gebied. Om daar een trektocht te maken heb je vanaf nu altijd een lokale gids of drager nodig. Dit besluit van het Nepalese staatsbureau voor toerisme ging vandaag in.

Ieder jaar komen grote aantallen toeristen naar Nepal om een wandeltocht te maken. Daarbij raken jaarlijks zo'n veertig tot vijftig mensen vermist, schatten de autoriteiten. Reddingsteams kunnen hen vaak moeilijk bereiken, omdat er hoog in de bergen geen wegen meer zijn en communicatiemogelijkheden ontbreken.

De nieuwe regels moeten ertoe leiden dat het makkelijker wordt om wandelaars in nood te redden. Ook hoopt Nepal er meer banen mee te creëren, want de Nepalese toerismesector heeft zwaar geleden onder de coronapandemie.

Het verbod op zelfstandige trektochten staat los van de voorschriften die gelden voor alpinisten die hoge toppen zoals de Mount Everest beklimmen. Voor hen gelden andere regels.

Veiliger, maar duurder

De voorzitter van de Nepalese vereniging van wandelagentschappen, Nilhari Bastola, is positief over het nieuwe beleid. "De meerderheid van de mensen die zijn omgekomen of verdwenen tijdens hun trektocht bestaat uit mensen die alleen op pad waren, zonder berggids en zonder kennis van het terrein. Deze tragedies hadden voorkomen kunnen worden met een lokale berggids."

Maar niet iedereen denkt er zo over. Het dagblad Kathmandu Post schreef in het hoofdredactioneel commentaar: "Veel soloreizigers vinden het heerlijk om het land in hun eigen tempo en op hun eigen manier te verkennen. Als je een berggids moet inhuren, is de ervaring misschien minder avontuurlijk."

Daarnaast staat Nepal bekend als een relatief goedkope bestemming voor wandelaars. Met de verplichting om te reizen met een gids of drager moeten zij meer gaan betalen voor een trektocht.