Leeuwarder Diemers deelt met FC Emmen mokerslag uit aan hekkensluiter Cambuur

FC Emmen staat weer boven de streep in de eredivisie. Uitgerekend Leeuwarder Mark Diemers stond aan de basis van een wonderbaarlijke ommekeer in de slotfase van het degradatieduel met Cambuur (1-2).

Jeroen Veldmate kopte in de extra tijd knap raak uit een vrije trap van de spelmaker, die met afstand de meeste creatieve bijdrages deed aan dit duel. Tien minuten eerder had Ahmed El Messaoudi met een geplaatst schot al gelijkgemaakt, ook al uit een aanval die werd opgezet door Diemers.

Voor Cambuur dreigt degradatie, met zeven duels voor het einde acht punten achterstand op de nacompetitieplek die nu door Excelsior wordt ingenomen.

Even leek het geluk aan de zijde van Cambuur, toen Mitchel Paulissen op driekwart van de wedstrijd raak kopte (1-0). De middenvelder werd bij een hoge voorzet van Daniël van Kaam geen strobreed in de weg gelegd door zijn bewaker Jeremy Antonisse, die in de eerste helft een goal vanwege buitenspel zag worden afgekeurd.

Opstootje

Hoewel de ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd waren, maakte Emmen misschien iets meer aanspraak op de openingstreffer. Keziah Veendorp was er voor rust het dichtst bij, toen zijn pegel van afstand tegen de binnenkant van de paal ketste.

Goed was het niet, maar spannend wel. En dat de belangen groot waren, bleek ook wel toen de emoties kort na de openingstreffer even hoog opliepen. Navarone Foor en Diemers kregen allebei geel na het veroorzaken van een opstootje.

Na de late gelijkmaker drong Emmen nog het meeste aan, maar de ervaren keeper Robbin Ruiter hield Cambuur meerdere keren op de been. Tot een scherp aangesneden vrije trap van Diemers ook hem te machtig was.