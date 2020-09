Eerste zege voor PEC Zwolle na volledige inzinking tiental Sparta

Na veelbelovende optredens tegen Feyenoord en AZ heeft PEC Zwolle de eerste overwinning (4-0) te pakken. Sparta stortte in als een kaartenhuisje nadat Mica Pinto in de extra tijd van de eerste helft rood had gekregen.

Een opvallende rol was weggelegd voor Yuta Nakayama, die drie keer een treffer inleidde.

De eerste keer dat de Japanner een hoofdrol opeiste, werkte Pinto zijn kopbal vanuit een corner met de bovenkant van de arm van de lijn. De Portugees kreeg rood, Reza Ghoochannejhad schoof de toegekende penalty binnen.

Beste kansen Sparta

En dat terwijl er lang niets aan de hand leek voor Sparta, dat ook zijn eerste twee competitieduels al had verloren. Maar het elftal van Henk Fraser deed tot aan de rust totaal niet onder voor de Zwollenaren. Het kreeg zelfs de beste kansen, met na vijf minuten de grootste voor Mohamed Rayhi.