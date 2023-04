PSV simpel voorbij NEC in Nijmegen, ondanks imponerende slotact Tannane

Betere prestaties buiten Eindhoven heeft PSV nodig om de titeldroom levend te houden. Met een 4-2 overwinning bij NEC kreeg coach Ruud van Nistelrooij precies waar hij vooraf op gehoopt had. Voorlopig staat PSV weer op de tweede plaats. Slechts vijf keer won PSV in de voorgaande dertien uitduels, tegen elf overwinningen in evenveel thuiswedstrijden. Thuis is PSV de beste club van de eredivisie, buitenshuis de nummer zes. Dat PSV van thuis moet ook uit te zien zijn, was de wens van Van Nistelrooij vooraf. Flitsende start en ramadan-pauze Met een beetje hulp van Cillessen kende PSV een flitsende start. De doelman van NEC keerde een schot van Xavi Simons, maar gaf een simepele rebound weg aan Luuk de Jong, die het net vond (0-1). Na applaus voor de overleden PSV-perschef Thijs Slegers in de 12de minuut en een ramadan-eetpauze voor NEC'ers Oussama Tannane en Souffian El Karouani namen de bezoekers verder afstand.

De zon gaat onder, waarop de scheidsrechters bij NEC-PSV en Cambuur-FC Emmen de wedstrijd even stilleggen zodat spelers die meedoen aan de islamitische vastenmaand even wat kunnen drinken of eten. - NOS