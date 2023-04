Vrouwen in Iran besmeurd met yoghurt en gearresteerd voor niet dragen hoofddoek

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Bekijk hieronder de video van NOS op 3 waarin de protesten in Iran worden uitgelegd.

Er volgden maandenlange protesten tegen het Iraanse regime, waartegen hardhandig werd opgetreden. Zo werden demonstranten beschoten en op grote schaal opgepakt. In het Iraanse parlement werd opgeroepen tot het harder straffen van de betogers. Politici beweerden dat de betogers een "oorlog tegen God" voerden, waar in Iran de doodstraf op kan staan.

Op sociale media zorgen de beelden weer voor veel ophef. Na de dood van de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini, vorig jaar september, is er fel geprotesteerd in Iran tegen de onderdrukking van vrouwen. De jonge vrouw werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. Ze overleed na haar arrestatie.

Al weken gaan tienduizenden Iraniërs de straat op. Ze demonstreren tegen het regime en willen meer vrijheid. De situatie is uniek. NOSop3 legt uit waarom. - NOS

Niet alleen in Iran werd geprotesteerd tegen het regime, wereldwijd werd betoogd tegen de Iraanse machthebbers. De Revolutionaire Garde - het elitekorps dat het Europees Parlement op de EU-terreurlijst wil zetten - trad in Iran keihard op en leidde ertoe dat tienduizenden demonstranten in de cel terechtkwamen. Volgens verschillende mensenrechtenorganisaties zijn er ruim 300 betogers omgekomen bij de betogingen. De protesten zijn enige tijd geleden geluwd.

Sinds de Iraanse revolutie in 1979 zijn vrouwen verplicht hun haar te bedekken en lange, loszittende kleding te dragen. Overtreders kunnen worden berispt, beboet of opgepakt.