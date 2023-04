Hockeyers Kampong naar play-offs na zege in prachtwedstrijd tegen Den Bosch

De hockeyers van Kampong hebben zich als eerste ploeg geplaatst voor de play-offs, na een zwaarbevochten zege op Den Bosch: 5-4.

Drie jaar geleden won Den Bosch in eigen huis voor het laatst van Kampong. Er stond vanavond veel op het spel: niet alleen kon Kampong zich bij winst plaatsen voor de play-offs, Den Bosch staat zesde en had de drie punten nodig om te klimmen richting die felbegeerde vierde plaats, die net als plek één, twee en drie recht geeft op het seizoenstoetje.

In een wedstrijd die geen moment verveelde, was het na het eerste kwartier al 2-1 voor Kampong. Terrance Pieters en topscorer Jip Janssen troffen doel, en aan Brabantse zijde was Fabian Unterkircher trefzeker.

Vervolgens miste Janssen, die dit seizoen al 25 goals maakte uit een strafcorner, de twee strafcorners erna door een iets te overmoedige sleeppush naar links, waardoor de bal naast de goal belandde.

Mooi tikkietakkie-werk

Kampong liet zien waarom het heer en meester op de hockeyvelden is. Na mooi tikkietakkie-werk speelde Pieters de bal naar Deegan Huisman die 'm binnentikte: 3-1.