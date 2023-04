Nieuwe aanvoerder Van Gassel helpt Excelsior aan punt tegen FC Twente

Excelsior heeft een belangrijk en overwacht punt gepakt in de strijd tegen degradatie. Op Woudestein bleven de Rotterdammers overeind tegen FC Twente, dat keer op keer stuitte op doelman Stijn van Gassel: 0-0.

Van Gassel droeg voor het eerst de aanvoerdersband. De doelman is de vervanger van Redouan El Yaakoubi, die geen aanvoerder meer mocht zijn omdat hij weigerde de speciale OneLove-band te dragen. El Yaakoubi stond wel gewoon in de basis.

De nieuwe aanvoerder onderscheidde zich in het eerste half uur met een paar prima reddingen tegen het veel sterkere FC Twente, hoewel Michel Vlap zeker bij zijn tweede grote kans Van Gassel kansloos had moeten laten.

De misser was kenmerkend voor het seizoen van Vlap, die nog niet scoorde in de eredivisie. Het maakte ook het gemis van Manfred Ugalde voelbaar. Met vijf doelpunten in de voorgaande drie wedstrijden was Ugalde het goudhaantje van trainer Ron Jans geweest, maar de Costa Ricaan was door een blessure niet inzetbaar.

Excelsior steeds sterker

Na de eenzijdige openingsfase werd het spel van Twente slordiger en kwam Excelsior steeds beter in de wedstrijd. Ook in de tweede helft zat Excelsior veel beter in de wedstrijd. Waar een doelpunt voor Twente een kwestie van tijd had geleken, kon het opeens beide kanten op.

Van Gassel zag zijn sterke wedstrijd bijna verpest worden toen hij zich lelijk verkeek op een vrije trap van Ramiz Zerrouki. De bal ging onder hem door en rolde bijna de doellijn over, maar de doelman kon dat nog net voorkomen.

Met nog iets meer dan een kwartier te gaan - bij zonsondergang - werd de wedstrijd kort gepauzeerd om spelers die meedoen aan de ramadan de kans te geven iets te eten en drinken.

Niet veel later voorkwam Van Gassel opnieuw een doelpunt door een kopbal van Ricky van Wolfswinkel tegen te houden, terwijl aan de andere kant van het veld Twente-doelman Lars Unnerstal voorkwam dat Noah Naujoks van dichtbij kon uithalen.

In de slotfase ging Twente op jacht naar een treffer en drie punten, maar ondanks een paar hectische momenten voor zijn doel hield Van Gassel de 'nul'.