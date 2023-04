AZ loopt wederom schade op in de strijd om plek twee, nu tegen Heerenveen

De superkrachten waren sowieso even weggeëbd uit het Alkmaarse spel. De onstuitbare Jesper Karlsson was ineens weer een doodnormaal mens toen hij zelfs een cadeau gekregen penalty - de overtreding van keeper Xavier Mous op Sven Mijnans was volstrekt overbodig, op een ongevaarlijke plek - niet wist te benutten.

AZ staat nog wel derde, met een wedstrijd meer gespeeld. En dat vooral dankzij de jeugdige inbreng bij de Alkmaarders. Want uiteindelijk was het een inzet van Mexx Meerdink die na inmenging van de VAR toch net over de lijn bleek te zijn geweest en de gelijkmaker betekende.

Zo brutaal als AZ zich leek te mengen in de titelstrijd, zo knullig dreigen de Alkmaarders hun droomseizoen in een paar wedstrijden te verspelen. Tegen sc Heerenveen werd voor het tweede competitieduel op rij puntenverlies geleden (1-1).

Mous herstelde zijn fout, door met hulp van de lat te redden. En dat was niet de eerste keer dat hij de Friezen op de been hield, want ook Vangelis Pavlidis hield hij twee keer - na tweemaal knap werk van Jens Odgaard - van de gelijkmaker af.

Het was zo'n dag dat het niet lukte bij AZ, met op slag van rust ook nog een kopbal tegen de paal van Beukema. Maar aan de overkant hield de verdediger daarna met een cruciale redding op de lijn wel Van Hooijdonk van zijn tweede.

Dappere wissels

Trainer Pascal Jansen kon het niet meer aanzien en wisselde dapper zijn volledige voorhoede. De gevestigde namen Odgaard, Pavlidis en Karlsson moesten naar de kant, waarna de jeugd het mocht laten zien.

Mayckel Lahdo stuitte na een goede actie op Mous, maar in de rebound was het Meerdink die via Mous gelijkmaakte. Het duurde even voordat hij zijn eerste eredivisiegoal mocht vieren, want in eerste instantie werd niet waargenomen dat de bal over de lijn was geweest.

Een smetje op de middag was dat het duel kortstondig moest worden onderbroken vanwege Fries vuurwerk op het veld, ook al blijft Heerenveen op koers voor de Europese play-offs.