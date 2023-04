Drachtige schapen Renkum verplaatst na vermoedelijke aanval wolf

Twee schapenhouders hebben uit voorzorg 106 drachtige ooien van hun kudde in Renkum overgebracht naar een veilige plek in Friesland. Een week geleden werden 23 schapen in Renkum doodgebeten, vermoedelijk door een wolf.

'We kregen allerlei goedbedoelde adviezen om onze schapen te beschermen tegen de wolf. Er waren zelfs mensen die aanboden om bij de kudde te gaan slapen", aldus Ellen van der Zweep bij Omroep Gelderland. Samen met haar man besloot ze om de dieren te verhuizen naar Friesland waar ze gewoon kunnen bevallen omdat de wolf zich daar nog niet laat zien.

Een wolfwerend raster, dat Van der Zweep voor 12.000 euro had geïnstalleerd, kon de aanval van een week geleden niet voorkomen. Uit een eerste onderzoek van de provincie bleek dat het raster waarschijnlijk niet voldeed. "Je moet erop letten dat een hek hoog genoeg is. Tegelijkertijd moeten er ook draden gespannen zijn die voorkomen dat de wolf eronderdoor kan komen", aldus een woordvoerder van de provincie bij Omroep Gelderland.