Nigel overleed in tweepersoonscel, moeder zit vol vragen

Ruim twee weken nadat de 24-jarige Nigel Hill dood werd gevonden in zijn cel, hebben zijn nabestaanden veel vragen over wat er is gebeurd. Zijn moeder - NOS

Sinds 2004 kunnen gevangenen met twee of meer mensen in een cel worden geplaatst. Op dit moment moet 31 procent van de gedetineerden de cel delen met anderen. Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er sinds 2018 op meerspersoonscellen twaalf ernstige incidenten geweest, zoals gijzeling, zelfmoord of onderling geweld. Maar nooit eerder bracht iemand een celgenoot om het leven.

De gevangenisdirecteur bepaalt welke gedetineerden samen op een cel komen. Daarvoor gelden zogeheten contra-indicaties. Dat wil zeggen dat als iemand vanwege bijvoorbeeld zijn psychische toestand, het gepleegde delict of zijn gezondheid niet in staat is een cel te delen, de gevangenis kan besluiten dat de gedetineerde een cel voor zichzelf krijgt.

Er gelden geen harde voorwaarden voor het toekennen van een eigen cel aan een gevangene. Gedetineerden kunnen aangeven alleen te willen zitten maar daar hoeft geen gehoor aan gegeven te worden.

Grote risico's

Criminoloog Miranda Boone is daarom niet verbaasd dat het nu is misgegaan. "Ik vind dat we gewoon hele grote risico's nemen. Die contra-indicaties zijn niet hard en tbs is geen contra-indicatie."

Boone vindt het kleine aantal incidenten geen reden tot optimisme. ''Gedetineerden voelen zich heel vaak onveilig op een meerpersoonscel. Mensen brengen veel tijd door op hun cel, waarbij de ruimte beperkt is.''

Zij adviseert om gedetineerden zelf te laten kiezen of zij een cel willen delen. ''Er zijn ook gevangenen die blij zullen zijn om een cel te delen, die het helemaal niet fijn vinden om achttien uur alleen door te brengen. Dus doe het op basis van vrijwilligheid.''

De DJI waar de gevangenis in Krimpen onder valt, laat weten mee te leven met de nabestaanden van het slachtoffer maar kan niet ingaan op inhoudelijke vragen over de zaak. Er lopen meerdere onderzoeken naar wat zich in de gevangenis heeft afgespeeld.

Ook de advocaat van de verdachte wil op dit moment niet reageren.