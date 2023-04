Klimaatactivisten gieten zwarte verf in fontein bij Spaanse Trappen in Rome

Klimaatactivisten in Rome hebben het water in de bekende fontein aan de voet van de Spaanse Trappen zwart gekleurd. Drie leden van actiegroep Ultima Generazione (Laatste Generatie) hebben een plantaardige zwarte kleurstof in de zeventiende-eeuwse fontein Fontana della Barcaccia gegoten. De drie activisten zijn opgepakt.

De fontein op de Piazza di Spagna, die in 2015 al eens werd toegetakeld door Feyenoordsupporters, heeft de vorm van een boot. De fontein van beeldhouwer Pietro Bernini zou een verwijzing zijn naar de overstroming van de Tiber in 1598. Volgens de overlevering spoelde daarbij een bootje naar het plein, wat naar verluidt de inspiratiebron was voor de fontein.

De klimaatactivisten verwijzen ook naar die overstroming, en maken een vergelijking met "het einde van de wereld" waar de mensheid zich volgens de groep naartoe beweegt. "Als je geschokt bent door het zien van dit zwarte water, dan is dat omdat je - net als wij - beseft hoe kostbaar het is wat we verliezen", zei een van de activisten voordat de politie ingreep. "Met deze actie nodigen wij u uit om u niet neer te leggen bij dit doodvonnis."

Kunstwerken besmeuren

Ultima Generazione roept de Italiaanse overheid al langer op om te stoppen met milieubelastende subsidies, bijvoorbeeld voor fossiele brandstoffen. De groep hekelt het Italiaanse klimaatbeleid, dat ernstig tekort zou schieten. De activisten waarschuwen al langer dat klimaatverandering delen van Italië onbewoonbaar kan maken en bijvoorbeeld tot ongecontroleerde migratie door klimaatvluchtelingen kan leiden.

De protestactie op de Piazza di Spagna lijkt op vergelijkbare acties van andere klimaatactivisten. Groepen als Just Stop Oil en Extinction Rebellion hebben de afgelopen maanden regelmatig kunstwerken met kleurstoffen of voedsel besmeurd of zich er bijvoorbeeld aan vastgelijmd om aandacht te vragen voor klimaatverandering.