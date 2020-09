Nieuwe Denk-leider Azarkan mikt op zes zetels en wil meebesturen

Dat zijn enkele ambities van Farid Azarkan, die vandaag op de ledenvergadering van de partij in Amsterdam officieel is gekozen tot de nieuwe voorman. Hij volgt Tunahan Kuzu op, de eerste leider van de partij die in 2017 voor het eerst in de Tweede Kamer kwam. "Zes zetels is heel realistisch", zegt Azarkan. "We zijn een stuk verder dan vier jaar geleden."

Denk moet geen protestpartij meer zijn die zich vooral op één thema richt. De partij wil zich constructief en verbindend opstellen en kan "meebesturen". De partij, die nu met drie zetels in de Tweede Kamer zit, zal bij de verkiezingen in maart volgend jaar zeker zes zetels halen.

Wie is de nieuwe partijleider van Denk?

Farid Azarkan wordt in 1971 geboren in Ighmiren, een klein dorpje in Noord-Marokko. Zijn vader werkt dan al in Nederland in een zilverfabriek en op zijn achtste verhuist Azarkan met de rest van het gezin naar Schoonhoven, niet ver van de fabriek. Zijn vader raakt werkloos en het gezin met negen kinderen moet van een uitkering rondkomen. Azarkan heeft in zijn jeugd, zegt hij in een interview in dagblad Trouw in 2010, "van dichtbij gezien hoe je moet knokken voor beter".

Na een opleiding in het hotelmanagement, communicatie en beleid en vastgoed heeft hij verschillende managementfuncties, onder meer bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksgebouwendienst. Sinds 2008 vervult hij verschillende functies, zoals die van directeur en voorzitter, bij het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), een organisatie die zich inzet voor de belangen van Marokkanen in Nederland.

Hij treedt nadrukkelijk op de voorgrond tijdens de felle maatschappelijke discussie over het problematische gedrag van sommige Marokkaanse jongeren. Azarkan is een vaak geziene gast in allerlei tv-programma's en talkshows. Hij kent het gevoel van die jeugd. "Ik weet hoe het voelt als je minder hebt dan je vriendjes, je vader niet werkt, je wel een huis hebt maar geen thuis, je niet voor vol wordt aangezien", zegt hij in Trouw.

Als SMN-voorman wil hij vooral weerwoord geven op de scherpe kritiek op de Marokkaanse gemeenschap. In 2016 legt Azarkan zijn functie neer, omdat hij zich aansluit bij de nieuwe politieke beweging Denk. Hij komt in maart 2017 in de Tweede Kamer met 61.876 voorkeurstemmen, de tweede plaats achter partijleider Tunahan Kuzu.

In de Tweede Kamer houdt hij zich vooral bezig met justitie, wonen, infrastructuur en financiën en staat bekend als felle debater.