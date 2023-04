Rechter VS blokkeert op laatste moment wet die dragshows verbiedt

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft gisteren op het laatste moment een wet geblokkeerd die drag shows verbiedt in de staat Tennessee. De wet zou vandaag in werking treden, maar is volgens de rechter in strijd met de grondwet.

De wet is een primeur voor de VS en verbiedt dragqueens om op te treden op openbare plekken, voor kinderen of in de buurt van scholen. Begin vorige maand zette de republikeinse gouverneur Bill Lee zijn handtekening onder het omstreden wetsvoorstel.

Het woord drag komt niet voor in de nieuwe wet. In de tekst staat dat "cabaret bedoeld voor volwassenen" niet is toegestaan op openbare plekken of ergens waar een kind het kan zien. Het verbod geldt voor topless dansers en strippers, maar ook voor mannelijke en vrouwelijke imitators die optredens verzorgen die "schadelijk voor kinderen" zijn.

Een theatergroep uit de stad Memphis, die regelmatig dragshows opvoert, spande vorige week een rechtszaak aan tegen de staat Tennessee. Volgens die groep is de wet in strijd met het Eerste Amendement in de grondwet, dat vrijheid van meningsuiting en expressie beschermt.

In deze video vertellen een predikant en een dragqueen in Tennessee wat zij vinden van de wet: