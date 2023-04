Kerk haalt van kindermishandeling verdachte dominee van de kansel

De Hersteld Hervormde Kerk heeft een dominee uit Ouddorp per direct geschorst. Hij mag voorlopig geen diensten leiden.

De man wordt er samen met zijn vrouw van verdacht dat zij samen tientallen jarenlang hun kinderen hebben mishandeld, meldt Rijnmond. De schorsing is opgelegd door het landelijk kerkbestuur.

Het gaat om dominee Hendrik J. (60) en zijn vrouw van 58. Afgelopen dinsdag vond een eerste, inleidende zitting tegen het echtpaar plaats in de Rotterdamse rechtbank. Daar bleek dat zes van hun acht nu volwassen kinderen aangifte hebben gedaan. De eerste mishandeling zou al in het jaar 1992 zijn geweest. Dat was in Elspeet op de Veluwe, waar J. toen dominee was. Daarna zou het echtpaar de kinderen ook in Arnemuiden, Nieuwe-Tonge en, als laatste, in Ouddorp op Goeree-Overflakkee hebben mishandeld.

Hapjespan en klerenhanger

De kinderen zeggen dat ze regelmatig werden afgeranseld met een klerenhanger, hapjespan, stofzuigerstang en een pantoffel. In een geval zou het echtpaar het hoofd van een van de kinderen langdurig onder water hebben gehouden.

Hendrik J. nam afgelopen dinsdag zelf het woord met het verzoek om de rechtszaak uit te stellen. "Met pijn in het hart hebben we van jullie aanklacht vernomen", zei hij tegen zijn zes kinderen die allemaal in de rechtbank aanwezig waren. "De afgelopen drie jaar waren heel verdrietig, het was een nachtmerrie voor ons. We willen graag het contact herstellen. Wat denken jullie: zouden we misschien om de tafel kunnen gaan zitten onder professionele begeleiding?"

Voelde als een hel

De officier van justitie wil van geen uitstel weten. "De kinderen zijn volwassen, zij kunnen nu zelf bepalen hoe hun leven verder gaat. Als je toch ziet wat er jarenlang is gebeurd. Degenen die je het meest vertrouwde, die jou zouden moeten beschermen, die waren er niet. Thuis was het afschuwelijk. Thuis voelde het als een hel."

Ook de kinderen voelen niets voor een bemiddelingspoging of uitstel van de rechtszaak, zegt hun woordvoerder. "Zij vonden het optreden van hun vader onthutsend. Eén kind heeft al elf jaar geen contact meer met zijn ouders en dan zouden ze nu ineens willen praten?"

Het is nog onbekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Hendrik J. en zijn echtgenote blijven wel op vrije voeten. .