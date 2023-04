Scheepvaart Nieuwe Waterweg tot morgen gestremd door lek in nieuwe tunnel

Het scheepvaartverkeer over de drukbevaren Nieuwe Waterweg in Rotterdam ligt in ieder geval tot 07.00 uur morgenochtend stil, nu een gloednieuw stuk tunnel op de bodem van de rivier blijkt te lekken.

Rijkswaterstaat probeert het probleem te verhelpen door snel extra leidingen en pompen aan te leggen zodat het tunneldeel kan worden leeggepompt. Duikers zijn nu al twee keer bij de lekkage geweest. Een deel van de lekkage hebben ze al kunnen dichten maar ze hebben meer tijd nodig, meldt Rijnmond.

De lekkage vormt het onverwachte einde van een enorme operatie, die gistermiddag rond het middaguur een aanvang nam. Toen begon Rijkswaterstaat met het afzinken van het eerste tunneldeel voor de Blankenburgverbinding, een autosnelweg die de A15 bij Rozenburg moet verbinden met de A20 bij Vlaardingen. Het tunneldeel is 185 meter lang en weegt ruim 50 miljoen kilo. Het is daarmee het langste tunnelelement dat ooit in Nederland is afgezonken, zei Jörgen van der Meer van Rijkswaterstaat gisteren. Ondanks de stromende regen keken 700 bezoekers vanaf speciaal opgebouwde tribunes toe.

Lekkage bij kopschot

Het afzinken zelf verliep rimpelloos: in 24 uur tijd belandde het tunneldeel op de bodem van de Nieuwe Waterweg (op die plek ook bekend als Scheur). Dat gebeurde om 01.00 uur vannacht, op 28 meter diepte en exact op de geplande plek. Maar toen ging het mis. "Door lekkage bij het kopschot, dit is het deel waar over twee weken het tweede tunneldeel aan gekoppeld moet worden, is helaas kortsluiting ontstaan", aldus Rijkswaterstaat. Het gevolg is dat de pompen niet werken en het nieuwe tunneldeel volloopt met water.

Rijkswaterstaat begon meteen met het aanleggen van nieuwe pompen en de leidingen die daarvoor nodig zijn en ging er aanvankelijk van uit dat rond 10.00 uur vanochtend het scheepvaartverkeer hervat zou kunnen worden. Nu is dat tijdstip bijgesteld naar morgen 07.00 uur. De stremming van het scheepvaartverkeer is overigens niet volledig, omvaren kan via een (lange) omweg.

Of de lekkage gevolgen heeft voor de rest van het project, is nog onduidelijk. De nieuwe tunnel bestaat uit twee delen, die samen ongeveer 400 meter lang, 40 meter breed en 7 meter hoog zijn. De samengevoegde delen vormen de twee tunnelbuizen van de Maasdeltatunnel, met in iedere tunnelbuis drie rijstroken.

Volgens plan zou het tweede deel half april worden afgezonken. Van der Meer: "We denken dat je drie maanden later van noord naar zuid door de tunnel kunt lopen. Zoals het er nu uitziet, gaan we het halen om eind 2024 helemaal open te gaan, maar het blijft een ingewikkeld project, dus we houden een slag om de arm." Vooralsnog staat de opening van de nieuwe verbinding voor het autoverkeer voor eind volgend jaar gepland.