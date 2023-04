Treedt Finland tot de NAVO toe met of zonder Sanna Marin als premier?

Morgen gaan de inwoners van Finland naar de stembus voor een nieuw parlement. Jokela's partij gaat samen met de sociaaldemocraten van premier Sanna Marin en de liberaal-conservatieve Coalitiepartij aan kop in de peilingen. Juist nu Finland door de Russische invasie in Oekraïne internationale samenwerking verder opzoekt, met de aanvraag van het NAVO-lidmaatschap als voorlopig hoogtepunt, scoort een nationalistische partij goed bij de bevolking.

"Het zegt veel dat mensen zich ongemakkelijk voelen over een Finse vrouw in een boerka." Het was de reactie van Laura Jokela van de radicaal-rechtse partij De Finnen op de kritiek die ze kreeg vanwege haar verkiezingsadvertentie. Daarin liet ze zichzelf fotograferen in een boerka, met de tekst 'Oost-Helsinki: alsof je naar het buitenland gaat'.

Zo grijpt de partij het recente bendegeweld in Helsinki aan om te wijzen naar buurland Zweden. Daar speelde geweld door bendes met leden met een migratieachtergrond een grote rol tijdens de afgelopen verkiezingen. Al ging het in Helsinki om niet meer dan enkele incidenten, de boodschap van de partij is duidelijk: 'Pas op, sla niet de weg van Zweden in'.

Junkkari: "Meerdere politici zijn in het verleden veroordeeld voor het maken van racistische opmerkingen, onder meer in het parlement. Het is de reden dat Marin de partij van openlijk racisme beticht en uitsluit als mogelijke coalitiepartner."

Huishoudboekje

Maar in tegenstelling tot wat de advertentie van de radicaal-rechtse Jokela doet vermoeden, ligt de focus deze verkiezingen vooral op de economie. De afgelopen tijd kreeg de regering van Marin te maken met de covidpandemie en de oorlog in Oekraïne, wat een zware wissel trok op de staatsschuld. Andere partijen beloven een beter huishoudboekje te voeren.

De onvrede over inflatie en gestegen energieprijzen weet de radicaal-rechtse De Finnen om te zetten in electorale steun. Niet in de laatste plaats dankzij partijleider Riika Purra, die de controversiële kanten van de partij verhult bij haar optredens op televisie en in debatten.