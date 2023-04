'Van Hanegem maakt transfer naar Circus Boltini'; de 1 april-grap van vijftig jaar geleden

Met zijn kalme, rustgevende stem versloeg Reitsma vele WK-finales en EK-finales. Hij zag bijvoorbeeld als een van de weinigen hoe Diego Maradona op het WK van 1986 'scoorde met de hand' tegen Engeland, om later in die wedstrijd door dezelfde speler in vervoering ter raken: 'Ohohoh, alle twijfel is weg. Dit is de beste speler van het wereldkampioenschap."

Twee jaar later zag hij het Nederlands elftal ("dit is een goed stel hoor") feest vieren na de gewonnen EK-finale tegen de Sovjet-Unie. De wondergoal van Marco van Basten staat nog in ieders geheugen gegrift met de volgende woorden: "Wat een goal, wat een goal, wat een weergaloos doelpunt!

'Toeleggen op het circus'

Die Reitsma begon in december 1969 als 27-jarige redacteur bij Studio Sport in Hilversum. "Destijds werkte ik met regisseur Henny Budie. Henny en ik konden het goed vinden met elkaar. En daar hoorden ook wel grappen en grollen bij. In dit geval hadden we een 1 april-grap bedacht, waarbij Willem van Hanegem zou stoppen met voetballen."

"We hebben hem benaderd en Willem vond het wel een leuke grap. Hij speelde er helemaal in mee. Hij had genoeg van het voetbal, zei hij in een interview. En hij zou zich helemaal toeleggen op Circus Boltini."