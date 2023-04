Ricciardo likt zijn wonden met een lach en kijkt naar Alonso: 'Wil ook zo'n revival'

Met de kenmerkende brede grijns, stralend witte tanden en zijn bulderende lach is hij prominent aanwezig in de paddock, Down Under op circuit Albert Park. Voor het eerst dit jaar is Daniel Ricciardo aanwezig in het gastenverblijf van Max Verstappens team Red Bull Racing. Niet als teamgenoot, zelfs niet als invalkracht. Hij is weliswaar reserverijder, maar de 33-jarige Australiër wordt vooral ingezet als reclamezuil en marketingkanon.

Het oogt ietwat pijnlijk, maar Ricciardo is niet het type dat zich uit het veld laat slaan. "Ik vind het vooral cool om hier te zijn. Een raceweekend zonder stress is best lekker", zegt hij op het circuit in Melbourne. "Natuurlijk voelt het dubbel en komen hier allemaal gevoelens boven, maar ik geniet ook van dit leven. Ik heb meer tijd voor hobby's, vrienden en familie. Het is ook fijn om minder dagen in het vliegtuig stuk te slaan. Het voelt minder ongemakkelijk dan ik vreesde."

Jarenlang was Melbourne toneel van Ricciardo's thuisrace; nu staat hij langs de lijn en wil iedereen iets van hem. Een interview, een handtekening, een selfie of een praatje. Maar ook: teambesprekingen achter de schermen over de optimale afstelling van de auto. "Het is eigenlijk business as usual. Ik ben de hele dag bezig in de paddock. Mijn cockpit is ingeruild voor een stoel bij de pitmuur, maar de fans geven me een warm bad. Ze behandelen me nog steeds als een van de coureurs. Heel aangenaam."