Chaos bij Tottenham; na vertrek Conte legt ook technisch directeur zijn taken neer

Na het vertrek van hoofdtrainer Antonio Conte, is Tottenham Hotspur nog verder in de bestuurlijke penarie geraakt. Technisch directeur Fabio Paratici heeft zijn taken bij de club voorlopig neergelegd. De FIFA heeft hem voor een periode van dertig maanden geschorst, vanwege de misstanden bij Juventus, waar hij eerder werkzaam was.

Daar bekleedde Paratici tussen 2010 en 2021 verschillende functies. De laatste drie jaar, tussen 2018 en 2021, was hij actief als sportief directeur. De Italiaanse club zou voor zo'n 115 miljoen euro aan fraude hebben gepleegd rondom transfers en salarissen. Het zorgde er in november al voor dat voorzitter Andrea Agnelli, vice-voorzitter Pavel Nedved en CEO Maurizio Arrivabene opstapten bij de Italiaanse club. Bovendien kreeg Juventus vijftien punten aftrek, waardoor het ver terugviel in de competitie.

Exit Conte

Tottenham nam eind maart ook al afscheid van coach Antonio Conte, nadat hij felle kritiek uitte op de club na het 3-3 gelijkspel tegen Southampton. "Ik ben hier helemaal niet aan gewend. Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. Het zijn elf spelers die voor zichzelf spelen, een veld op gaan en totaal geen ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen", foeterde de Italiaan destijds. Het lbetekende uiteindelijk zijn ontslag.