NS zet vanaf nu kantoorpersoneel in op de trein

In de loop van deze maand gaat NS honderden kantoormedewerkers inzetten in de trein. Zij moeten de werkdruk van de conducteurs verlichten. "Dan kunnen de conducteurs ook weer eens een vrije dag nemen", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht.

NS kampt al jaren met een groot tekort aan rijdend personeel. Vorig jaar en in 2021 leidde dat ertoe dat treinen (soms op het laatste moment) uit de dienstregeling werden gehaald omdat er geen machinist en/of conducteur was. Ook werden treinen ingekort.

In februari van dit jaar erkende topman Wouter Koolmees dat het bedrijf treinreizigers tekort had gedaan. Volgens hem had NS zich laten verrassen door het personeelstekort en oplopend ziekteverzuim bij het personeel, onder meer door corona. "Mensen konden niet meer van ons op aan. Dat noem ik een nederlaag", aldus Koolmees toen. "We hebben onze reizigers teleurgesteld afgelopen jaar."

Overbruggingsmaatregel

NS heeft vorig jaar wel in een hoog tempo veel nieuwe conducteurs en machinisten aangenomen. Voor de ruim 7000 openstaande vacatures zijn bijna 5200 kandidaten gevonden. Maar daarmee is het gat nog niet gedicht. Bovendien kost de opleiding enkele maanden.

Als overbruggingsmaatregel schakelt de NS vanaf vandaag ongeveer 250 kantoormensen in. Zij worden twee dagen in de maand treinassistent. Zij hebben niet de bevoegdheid om kaartjes te controleren, maar kunnen wel vragen van reizigers beantwoorden. En ze vormen, zeker bij lange treinen, een extra paar ogen bij het sluiten van de deuren. Dat is werk dat een conducteur eigenlijk niet alleen kan doen.

Iedereen die wordt ingezet als treinassistent, krijgt een korte cursus, bijvoorbeeld voor het omgaan met een portofoon.

Om de werkdruk van de conducteurs verder terug te brengen, huurt NS ook 320 extra beveiligers in. Zij worden vooral ingezet op treinen in de avonduren.