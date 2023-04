Paus weer beter, ontslagen uit het ziekenhuis

Paus Franciscus is weer thuis in het Vaticaan na een verblijf van drie dagen in het ziekenhuis. De 86-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk was opgenomen met ademhalingsproblemen. Hij had bronchitis, een infectie van de onderste luchtwegen.

Gisteren ging het al een stuk beter met de paus; zo werd gemeld dat hij weer trek had in een stukje pizza.

'Ik leef nog!'

Bij zijn vertrek uit het ziekenhuis zwaaide de paus en zei hij lachend: "Ik leef nog!"

Franciscus wacht een zeer drukke periode. Morgen is het Palmzondag. Dan herdenkt de kerk de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de daaropvolgende Goede Week wordt zijn lijden en sterven herdacht. Pasen, morgen over een week, vormt het sluitstuk en is de belangrijkste dag in het kerkelijk jaar. Dan vieren christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan.