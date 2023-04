Bijna alle gemeenten nemen inmiddels schulden van burgers over

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland neemt met een saneringskrediet schulden over van mensen die ze zelf niet meer kunnen aflossen. Dat stelt het Waarborgfonds Saneringskredieten vast na onderzoek. Het fonds zegt "blij verrast" te zijn met de groeiende populariteit van het saneringskrediet, want het neemt doorgaans veel stress weg bij de schuldenaar. Het saneringskrediet is een alternatief voor de traditionele schuldbemiddeling. Bij die oude regeling blijven schuldeisers drie jaar lang in beeld. In die periode lost de schuldenaar maandelijks af wat hij kan missen (de afloscapaciteit: alles boven het bestaansminimum). Als het lukt om aan die verplichting te voldoen, strepen de schuldeisers na die 36 maanden de schulden weg. Bedrag ineens Bij het saneringskrediet is dat anders. De gemeente neemt daarbij de schuld over. De schuldeisers krijgen vervolgens van de gemeente een bedrag dat overeenkomt met wat de schuldenaar in drie jaar zou kunnen aflossen. In ruil voor dat bedrag strepen de schuldeisers meteen de schulden door en verdwijnen ze uit beeld. Voor de schuldenaar blijft één schuldeiser over: de gemeente. Bekijk hier hoe een saneringskrediet Marcel Vonk uit de problemen hielp:

Inmiddels biedt het overgrote deel van de gemeenten hulp aan mensen met schulden, met een saneringskrediet. Dit gebeurde ook bij Marcel. De gemeente nam zijn schulden over, zodat hij nog maar één schuldeiser heeft. - NOS

Schulden komen vaak samen met van alles dat kan tegenzitten in het leven. "Wij maken vaak mee dat er een scheiding is geweest die moeilijk is. Cliënten die niet meer kunnen werken doordat ze zoveel stress hebben", vertelt schuldhulpverlener Lilian Vrijhof. "Het is eigenlijk een cirkel die doorbroken moet worden." Bij dat doorbreken van een vicieuze cirkel kan het saneringskrediet goed helpen, zegt Vrijhof. Ze werkt bij Stadsring, de schuldhulpverlening van de gemeente Amersfoort. Daar wordt inmiddels bij 80 procent van de hulpvragen een saneringskrediet aangeboden. De traditionele schuldbemiddeling wordt nog wel gebruikt als de schuldenaar in de komende drie jaar waarschijnlijk flink meer inkomen gaat krijgen. "De schuldenaar kan dan meer gaan aflossen, en dus kunnen de schuldeisers meer krijgen," legt Vrijhof uit. Belangen Schuldhulpverleners moeten rekening houden met de belangen van de schuldenaar én van de schuldeisers. Want de schuldeisers moeten ervan kunnen uitgaan dat met een bemiddelingsregeling of een saneringskrediet het maximale eruit wordt gehaald. Daarbij groeit het inzicht bij schuldeisers, zegt Vrijhof, dat een loonsverhoging gedurende de aflossingstermijn niet per se betekent dat er meer afgelost kan gaan worden. "De schuldenaar kan bijvoorbeeld bij een loonstijging toeslagen gaan mislopen, waardoor er alsnog minder overblijft om mee te kunnen aflossen." Vrijhof zegt dat schuldeisers met wie ze werkt als groot voordeel van het saneringskrediet zien dat ze een bedrag ineens krijgen, in plaats van 36 maandelijkse plukjes. "Ze kunnen het dossier sluiten en hoeven niet meer allerlei administratieve controles te doen. En ze zijn er ook bij gebaat dat de schuldenaar zo snel mogelijk financieel gezond raakt."

Schulden in Nederland De laatste CBS-gegevens over schulden komen van 2021. Toen hadden ruim 620.000 Nederlandse huishoudens, 7,6 procent van alle huishoudens, geregistreerde problematische schulden. Dit zijn bijvoorbeeld achterstanden bij de Belastingdienst, de zorgverzekeraar of een registratie bij het BKR. Volgens recent onderzoek van Deloitte, het Nibud en Universiteit Leiden kan iets meer dan de helft (54 procent) van de Nederlandse huishoudens alle rekeningen zonder problemen betalen. Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens had het afgelopen jaar moeite met het betalen van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud. Zo'n 60 procent van de Nederlanders is "financieel ongezond of kwetsbaar".