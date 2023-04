Das maakt gatenkaas van begraafplaats Roderwolde

Het is een bizar gezicht. Overal op het kleine kerkhof in het Drentse dorp Roderwolde zijn flinke gaten in de grond. Een aantal monumenten is scheefgezakt.

"Het is hier net een gatenkaas joh", zegt beheerder Gerard Pronk bij RTV Drenthe. Volgens hem is een das de schuldige.

De graven zelf zijn niet in gevaar, want die zijn gestut. Maar voor de beheerder en de bezoekers van het kerkhof aan de Pastorielaan is het oppassen geblazen. "Een collega van mij zakte ineens naar beneden toen hij naast een graf stond en een stap opzijzette", aldus Pronk.

Toen de eerste kuilen ontstonden, ging Pronk er zelf van uit dat een otter aan het werk was. Hij reageerde verbaasd toen een wildcamera onlangs liet zien dat het om een das gaat. "Dat is namelijk best een groot dier, terwijl het tussen twee graven door een gangetje van 10 centimeter heeft gegraven. Daarom dacht ik niet aan een das", zegt Pronk.

Tunnel van 2,5 meter lang

De beheerder en zijn collega's van de gemeente proberen de schade te beperken door telkens nieuwe aarde aan te brengen. Al valt dat nog niet mee. "Er zitten echt behoorlijke gaten tussen. De ene keer zijn het kuilen van zo'n 20 à 30 centimeter diep, maar soms ook tunnels van 2,5 meter lang. Er zijn graven waar slechts een reepje grond van 10 centimeter tussen zit, maar ook daarin zitten gaten" zegt Pronk. "Het is echt een professional."

"Kijk, hij begint steeds daar. Ook begin deze week was-ie er nog", vervolgt de beheerder, wijzend naar een hoek van het kerkhof. "Daar staat een graf dat nog regelmatig bezocht wordt door nabestaanden. Zij hebben de gaten dichtgemaakt. Maar de das laat zich niet ontmoedigen en gaat gewoon verder naar de graven ernaast."

Pronk en de gemeente willen van de das op het kerkhof af, en het liefst 'diervriendelijk'. "Wat we kunnen doen, weten we nog niet precies", zegt Pronk. "Op plekken waarvan we denken dat ze al een tijdje niet meer is gekomen, dichten we de gaten. Dan hopen we maar dat ze daar niet meer komt."