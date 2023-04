Opnieuw uithalers in haven Rotterdam, dit jaar circa 100 aanhoudingen

De politie en douane blijven maar zogenoemde uithalers aanhouden in de Rotterdamse haven. Dat zijn veelal jonge mensen die in opdracht van criminele organisaties drugs uit containers halen. Vannacht was het weer raak: in een terminal op de Maasvlakte werd een container afgeleverd waarin volgens de politie vier uithalers zaten.

Het gaat om twee jongens van 16, een man van 18 en een man van 26. De verdachten komen uit Mijdrecht en Rotterdam. Ook is een 37-jarige chauffeur uit Polen aangehouden.

Een nacht eerder waren er ook al arrestaties. De douane zag dat drie mannen over het hek van een terminal in de Eemhaven klommen en daar opgepikt werden door een taxi. Ze werden alle vier aangehouden en overgedragen aan de politie voor onderzoek.

De politie heeft de afgelopen drie maanden in de haven geregeld mensen opgepakt op verdenking van het ophalen van drugs uit containers. In totaal waren het er dit jaar tot nu toe zeker honderd. Of dat veel is vergeleken met eerdere jaren kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen.