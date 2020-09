Dortmund onderuit bij Augsburg, Bosz speelt weer gelijk

Borussia Dortmund heeft in de tweede speelronde van de Bundesliga verrassend met 2-0 verloren van een zuinig met de kansen omspringend FC Augsburg.

Borussia wist voor rust uit een stevig overwicht geen kansen te distilleren, waarna Felix Uduokhai uit een vrije trap van Daniel Caligiuri plots raak kopte.

In de tweede helft hing de 1-1 in de lucht, maar bij een counter werkte Caligiuri beheerst de bal tegen het net: 2-0.

Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw de aanvoerdersband draagt, is door de overwinning in ieder geval tot zondagmiddag koploper in de Bundesliga.

Bayern München kan dan de koppositie weer overnemen als het bij Hoffenheim weet te winnen.

Bosz wacht nog op zege

Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz speelde ook de tweede wedstrijd van het seizoen gelijk. De thuiswedstrijd tegen RB Leipzig, de nummer drie van vorig seizoen, eindigde in 1-1.

Emil Forsberg zette Leipzig na zo'n kwartier spelen op voorsprong door de bal hard in het dak van het doel te knallen. Kerem Demirbay schoot een paar minuten later van ver en via de lat de 1-1 binnen.

Daley Sinkgraven deed de gehele wedstrijd mee bij Leverkusen, dat met twee punten op de elfde plaats staat.