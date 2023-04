Vijf aanhoudingen voor dodelijke brand detentiecentrum Mexico

In Mexico zijn vijf mensen gearresteerd in verband met de dodelijke brand in een detentiecentrum voor migranten. Onder de arrestanten is een migrant die verdacht wordt van het aansteken van de brand in Ciudad Juárez, waardoor 39 mensen om het leven kwamen en 27 anderen gewond raakten.

De man zou de brand afgelopen maandag hebben gesticht in een cel waar hij samen met 67 andere mannen werd vastgehouden. Dat zou hij hebben gedaan uit protest tegen de deportatie van migranten die worden vastgehouden in het detentiecentrum.

De andere arrestanten zijn drie immigratieambtenaren en een particuliere beveiliger, maakte de hoofdaanklager bekend op een persconferentie. Daarnaast wordt er nog een andere bewaker gezocht, die ook verdachte is in de zaak.

De autoriteiten beschuldigen de mensen die de leiding hebben over de faciliteit niets te hebben gedaan om de opgesloten migranten te redden. De slachtoffers komen uit Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia en Ecuador.

Beelden tonen hoe bewakers wegliepen: