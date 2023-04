Wekdienst 1/4: Rusland voorzitter Veiligheidsraad • Vanaf vandaag statiegeld op blikjes

Eerst het weer: bewolkt en lange tijd regenachtig. Later vanmiddag wordt het in het noorden iets droger. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het maximaal 10 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag, ook de dagen daarna blijft het droog met geregeld ruimte voor de zon bij 10 tot 12 graden.

Goedemorgen! Rusland is een maand lang voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, in Nederland zit er vanaf vandaag statiegeld op blikjes en je veter zit los.

Wat kun je vandaag verwachten?

Rusland is vanaf vandaag een maand voorzitter van de VN-Veiligheidsraad. De VS heeft Rusland opgeroepen zich als voorzitter te gedragen, omdat Washington vreest dat het land desinformatie gaat verspreiden. Het Kremlin zei daarover dat het zal doen "waar het recht op heeft".

Vanaf vandaag zit er statiegeld op blikjes, 15 cent per blikje. Er staan op 27.000 plekken inleverapparaten. Bij supermarkten gaat het geld terug naar de klant die de blikjes inlevert. Bij bijvoorbeeld bioscopen en sportclubs is afgesproken dat het naar een goed doel gaat.

In Israël gaan naar verwachting weer tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de regering van premier Netanyahu en het verzwakken van de macht van het Hooggerechtshof.

Pas op voor 1-aprilgrappen vandaag! Twijfel dus of de douane wel echt een kat gaat inzetten, de Efteling de muziek van Carnaval Festival aanpast en of er rotondes in de Formule 1 komen.

Wat heb je gemist?

Veel kritische geluiden over het compromis van het kabinet rond de stikstofcrisis. Premier Rutte maakte gisteravond bekend dat het stikstofbeleid op een lager pitje wordt gezet, zolang er onder leiding van BBB in de provincies wordt onderhandeld. Rutte zei ook dat het kabinet gaat versnellen, maar zei er niet bij hoe precies.

De oppositie in de Tweede Kamer is laaiend. BBB-leider Van der Plas vindt dat Rutte met helderheid moet komen. Ze pleit onder meer voor een noodwet. Kuiken van de PvdA spreekt van een "noodgreep" en een bijna "absurde" situatie. GroenLinks-voorman Klaver noemt de toelichting van Rutte "hallucinant", SP-leider Marijnissen spreekt van een "politieke truc" en Wilders van de PVV vindt dat een kabinetscrisis onafwendbaar is.

Ook boeren, bouwers en natuurclubs zijn kritisch over de "stikstofpauze". Boerenorganisatie Agractie vindt dat de berichten uit Den Haag overkomen als "totale chaos". Ook milieuorganisatie Natuur & Milieu is er niet over te spreken. "Het is weer een aanslag op de natuur, en het helpt de boeren en ons land ook niet verder. Het is slechts uitstel van het probleem en iedereen blijft langer in onzekerheid."

Ander nieuws uit de nacht:

Acht dode migranten op grens Canada met Amerika, probeerden VS binnen te komen: Onder hen zijn twee kinderen. Het gaat om leden van twee gezinnen uit Roemenië en India.

Tientallen gewonden door zware tornado in Arkansas: De enorme windhoos blies daken van huizen af en liet muren van gebouwen omvallen. Ook zijn bomen met wortel en al uit de grond getrokken en zijn auto's omver gegooid.

Waardoor we deze zomer weer kunnen rekenen op crisis bij Ter Apel: Op dit moment is het nog rustig voor de poorten van het aanmeldcentrum, maar de meteorologische lente is vandaag begonnen en dat belooft weer meer migranten.

En dan nog even dit:

Gisteren werd bekend dat de legendarische gamebeurs E3 (Electronic Entertainment Expo) in Los Angeles dit jaar niet doorgaat. De beurs was decennialang een van de belangrijkste evenementen op het gebied van videogames. Hier een impressie van de grote gamebeurs door de jaren heen: