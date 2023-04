De held van Knesselare stierf veel te vroeg, maar is nog niet vergeten

Hij viel in de sloot en botste hard met zijn bovenlichaam op een betonnen rioolbuis. Daarbij liep hij een grote scheur in zijn lever op. Hij overleed op de operatietafel.

In de weken die volgden, werd duidelijk wat er mis was gegaan. Bjorg Lambrecht zat aan het begin van de etappe in het peloton, het had geregend. Hij reed over een wegdekreflector heen en raakte uit balans. Zijn stuur ging naar rechts en direct daarna naar links en hij schoot van de weg.

"Ik zag op mijn laptop een Facebookbericht van een vriend binnenkomen. Ik voelde direct dat het niet goed was. Vanaf dat moment is alles een soort waas. Ik werd gebeld door papa met het slechte nieuws. Al mijn vrienden kwamen naar mijn huis."

Op 5 augustus knakte zijn carrière in de dop. Britt zat op dat moment aan haar bureau te studeren. Ze was alleen thuis, haar ouders waren mee naar Polen.

Vader Kurt vindt het nog steeds moeilijk om te accepteren wat er gebeurd is. "Als je ziet dat andere renners veel zwaarder vallen dan Bjorg en dat het bij hem fataal is, terwijl anderen na zes maanden weer kunnen koersen... dat is moeilijk voor ons om mee om te gaan."

"Je probeert ermee te leven, soms van dag tot dag, soms van week tot week. Maar het is moeilijk om zo'n verlies een plek te geven."

'Gemis wordt steeds groter'

Dat geldt ook voor zus Britt. "De eerste twee jaar na zijn dood beseften we het eigenlijk niet. Je had het gevoel dat hij elk moment nog binnen kon lopen. Het gemis wordt steeds groter, omdat het besef er ook steeds meer is dat hij niet meer terugkomt."

Ze is veel met zondag bezig, zegt ze, meer dan ze had verwacht. "Het gaat zwaar zijn, maar we proberen het zo veel mogelijk als een positieve dag te zien. Als Bjorg erbij was geweest en de renners door Knesselare had zien rijden, dat had hij zeker supertof gevonden."