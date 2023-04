Verstappen is de snelste in derde training voor GP Australië en ziet Pérez worstelen

Max Verstappen heeft in de derde training voor de Grand Prix van Australië de snelste tijd neergezet. De regerend wereldkampioen was ook in de eerste training al degene met de beste rondetijd.

Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kende een erg moeizame oefensessie. Er werd lang gesleuteld aan zijn wagen en toen de Mexicaan eindelijk de baan op ging, reed hij zijn auto meermaals in de grindbak. Fernando Alonso, de snelste in de tweede training, zette de tweede tijd neer.