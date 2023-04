Acht dode migranten op grens Canada met Amerika, probeerden VS binnen te komen

In Canada zijn in een moerasgebied op de grens met de Verenigde Staten de lichamen van acht migranten gevonden. Onder hen zijn twee kinderen. Volgens de Canadese politie probeerden zij illegaal de grens met de VS over te komen.

De lichamen werden in de St. Lawrence-rivier gevonden die de natuurlijke grens tussen de Amerikaanse staat New York en Canada vormt. Het gaat om leden van twee gezinnen uit Roemenië en India. Een van de Roemeense kinderen had een Canadees paspoort, zegt de politie. Of de andere doden ook een Canadees paspoort hadden, is niet duidelijk.

In eerste instantie werden zes lichamen gevonden, een politiehelikopter zag later nog eens twee doden, een Roemeens kind en een Indiase vrouw.

De lichamen werden gevonden tijdens een zoektocht naar de schipper van een boot die bij de lichamen werd aangetroffen. De man werd een dag eerder als vermist opgegeven en is nog niet gevonden.

Smokkelwaar en mensenhandel

De weersomstandigheden waren zwaar, zegt de plaatselijke politiechef. Het regende en er was natte sneeuw en harde wind. "Het was geen goed moment om op het water te zijn."

"De situatie is hartverscheurend, zeker omdat er kinderen bij betrokken zijn", zegt de Canadese premier Trudeau. "We moeten helder krijgen wat er gebeurd is en hoe, zodat we de kans dat het nog een keer gebeurt kunnen verkleinen."

Het gebied staat vanwege de ligging bekend als een doorvoerpunt voor mensenhandel en smokkelwaar. In februari zag de politie dat het aantal gevallen van mensenhandel er toenam. "Het is niet voor het eerst dat een dergelijke tragedie zich hier heeft voorgedaan", zegt een lokale functionaris. "We hebben vaker verliezen geleden."

Sinds januari hebben ongeveer tachtig mensen de oversteek vanuit Canada naar VS geprobeerd te maken via het moerasgebied, zegt de politie. De meeste van hen waren van Roemeense en Indiase afkomst.