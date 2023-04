Tientallen gewonden door zware tornado in Arkansas

In Little Rock, in de Amerikaanse staat Arkansas, heeft een tornado tot veel schade geleid. Volgens de lokale reddingsdienst zijn zeker tientallen mensen gewond geraakt door het natuurgeweld. De burgemeester van de stad heeft om hulp van de nationale garde gevraagd aan de gouverneur van Arkansas.

Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. "Het is alle hens aan dek, zegt een woordvoerder van de reddingsdienst tegen persbureau Reuters.

Zeker 21 gewonden worden behandeld in twee ziekenhuizen in de stad, meldt Reuters. Vijf mensen verkeren in kritieke toestand.

Gouverneur Sarah Huckabee Sanders heeft 250.000 dollar vrijgemaakt uit een fonds dat bedoeld is voor noodhulp bij natuurrampen. Dat deed ze na de oproep van de burgemeester van Little Rock om de nationale garde in te zetten.

Tornado's in midwesten

De tornado maakt deel uit van een groot gebied in de VS waar noodweer heerst. In het midden van de VS zijn zo'n achttien tornado's actief, aldus de nationale weerdienst.

Die windhozen waaien voornamelijk in de staten Arkansas en Iowa. Maar ook in andere delen van het midwesten, van het zuidelijk gelegen Texas tot aan de grote meren in het noorden is sprake van noodweer. De nationale weerdienst heeft een verhoogd risico afgekondigd voor dit gebied.

Vorige week kwamen bij een tornado in Mississippi en Alabama zeker 25 mensen om het leven.