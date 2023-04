Doden en tientallen gewonden door zware tornado's in de VS

Noodweer heeft in het zuiden en Midwesten van de Verenigde Staten tot veel schade geleid. Op verschillende plekken ontstonden tornado's die een spoor van vernieling hebben achtergelaten. Volgens lokale reddingsdiensten zijn zeker vier doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt.

In de staat Arkansas zijn drie doden en tientallen gewonden gemeld. Van de gewonden zouden meerdere mensen er slecht aan toe zijn. Ook zouden er nog mensen vastzitten onder het puin van verwoeste huizen.

Een tornado in de stad Little Rock raasde door woonwijken en verwoestte een winkelcentrum. Gouverneur Sarah Huckabee Sanders van Arkansas heeft 250.000 dollar vrijgemaakt uit een fonds dat bedoeld is voor noodhulp bij natuurrampen. Dat deed ze na een oproep van de burgemeester van Little Rock om de nationale garde in te zetten.

50 tornado's

In totaal zijn er vijftig tornado's gemeld in diverse delen van de Verenigde Staten, van het zuidelijk gelegen Texas tot aan de grote meren in het noorden. De nationale weerdienst heeft een verhoogd risico afgekondigd voor dit gebied.

In de plaats Belvidere, ten noordwesten van Chicago, stortte het dak van een theater in waar op dat moment een heavymetalconcert plaatsvond. Daarbij viel een dode en raakten 28 mensen gewond. Vijf mensen zijn er slecht aan toe.

Op deze beelden is te zien hoe de tornado op de stad af komt: