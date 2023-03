Felle kritiek van oppositie op stikstofcompromis van kabinet

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren uitermate kritisch op de kabinetsaanpak rond de stikstofcrisis en de daarbij behorende persconferentie van vanavond.

BBB-leider Van der Plas haalde uit naar het leiderschap van premier Rutte en vindt dat hij met helderheid moet komen. De partij van Van der Plas speelt een belangrijke rol in het stikstofdossier, sinds de winst van de BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen van twee weken geleden. De partij is in alle provincies de grootste geworden en heeft daardoor een belangrijke stem in de uitvoering van de stikstofaanpak in de provincies.

Van der Plas pleit onder meer voor een noodwet om het stikstofprobleem op te lossen. "Niemand heeft het over de wurgende stikstofwet. Daarom zitten we helemaal klem", zegt ze. "De economische en sociale gevolgen zijn zo groot." Ook riep ze CDA-leider Hoekstra op om nu al het jaar 2030 uit het coalitieakkoord te halen. In dat jaar, zo is afgesproken, moet de uitstoot van stikstof fors verminderd zijn.

Het CDA zei vanavond opnieuw te willen onderhandelen over stikstof, als er in de provincies besturen gevormd zijn.

Kuiken: dit is een noodgreep

PvdA-leider Kuiken sprak bij het tv-programma Op1 van een "noodgreep". De situatie is volgens haar bijna "absurd". "Regeren betekent dat je durft te handelen en keuzes durft te maken. Maar je kunt niet zeggen: we schuiven de verantwoordelijkheid weg richting de provincies, zonder dat duidelijk is wat er gebeurt. Er wordt niet gestart, er wordt ook niet versneld."

Volgens GroenLinks-leider Klaver was de toelichting van premier Rutte "hallucinant". "Een kabinet moet regeren en helderheid geven. Dit kabinet is alleen met zichzelf bezig en niet in staat oplossingen te bieden voor de grote problemen van deze tijd", vindt hij.

PVV-leider Wilders noemt de persconferentie "een totale chaos" en vindt dat een kabinetscrisis "onafwendbaar" is. En SP-leider Marijnissen spreekt van een "politieke truc" in plaats van een oplossing.

Volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren gooit Rutte "een gezonde toekomst voor de bus". "Pauze? De veeindustrie moet op pauze. Biomassacentrales. Schiphol. Alles behalve het natuurbeleid. Dat staat namelijk al 20 jaar op pauze. Ongelooflijk dat CDA het stikstofbeleid mag blijven saboteren", zegt ze.