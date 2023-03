PEC stap dichter bij kampioenschap na magere overwinning en puntenverlies Heracles

Koploper PEC Zwolle heeft goede zaken gedaan in de strijd om de titel in de eerste divisie. De Zwollenaren waren dankzij twee goals van Lennart Thy met 2-0 te sterk voor Jong FC Utrecht, terwijl de nummers twee en drie Heracles Almelo en Almere City in een onderling duel met 1-1 gelijkspeelden.

In blessuretijd verdubbelde PEC de score nog waarmee de uitslag een iets betere aanblik kreeg. Thy kreeg de bal weer van Huiberts en schoot via de binnenkant van de paal binnen: 2-0.

De eerste grote kans in de tweede helft was voor Derensili Fernandes van Jong Utrecht. Hij stuitte na een counter op de snel uitgekomen Zwolle-keeper Jasper Schendelaar. In de 58ste minuut schrok het publiek wakker na een doelpunt van Thy. De Duitser werd in het zestienmetergebied aangespeeld door Dean Huiberts en schoot in één keer raak: 1-0.

De Zwollenaren hadden moeite om kansen te creëren, net als in de uitwedstrijd. Toen won PEC slechts met 1-0. Nu gingen ze doelpuntloos rusten in Zwolle, ondanks nog een grote kans voor Thy. Zijn inzet was te zwak om Gadellaa te verrassen.

In Almelo kreeg Heracles in de 21ste minuut de eerste grote kans na een blunder van Almere-keeper Nordin Bakker. Die schoof de bal in de voeten van Ismail Azzaoui. De Belg kreeg het echter voor elkaar om de bal tegen de enige Almere-speler die in de goal stond te schieten, Álvaro Peña. Via hem ging de bal op wonderbaarlijke wijze over.

In de 32ste minuut kopte diezelfde Peña Almere uit een hoekschop op voorsprong. Pas vlak voor rust kon Heracles daar wat tegenover stellen. De Deen Nikolai Laursen maakte een lange maar rommelige aanval af door de bal via keeper Bakker in de goal te frommelen: 1-1.

In de tweede helft viel er weinig te genieten in het Erve Asito-stadion, het bleef bij 1-1.