Vrouwen Ajax kennen valse start, maar winnen ruim in Abe Lenstra Stadion

De vrouwen van Ajax blijven door een 5-2 overwinning in en tegen Heerenveen in de race om de titel. Het leek er aanvankelijk niet op dat de Amsterdammers zouden winnen, want ze stonden in het Abe Lenstra Stadion al na tien minuten met 2-0 achter.

Janneke Ennema en Jet van Beijeren zorgden voor een flitsende Friese start. In de 31ste minuut bracht Ashleigh Weerden de spanning terug in de wedstrijd, waarna Ajax via doelpunten van Lisa Doorn, Sherida Spitse, Eshly Bakker en Elisha Kruize uitliep naar een ruime zege.

Door de overwinning heeft Ajax, met een wedstrijd meer gespeeld, één punt voorsprong op FC Twente, dat op zondag tegen ADO Den Haag weer langszij kan komen.

Nummer drie Fortuna Sittard won vrijdagavond in Velsen overtuigend van SC Telstar (7-1). Feyenoord en PSV speelden in Rotterdam met 1-1 gelijk, terwijl PEC Zwolle een uitzege boekte op VV Alkmaar (1-0).