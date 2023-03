Statushouders verliezen kort geding en moeten hotel in Rijswijk uit

De statushouders die verblijven in het Best Western-hotel in Rijswijk moeten daar van de rechter uiterlijk volgende week vrijdag zijn vertrokken. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de gemeente had aangespannen. De bewoners hebben een flexwoning aangeboden gekregen, maar willen niet naar die containerwoningen verhuizen.

In het hotel zitten zo'n 80 mensen die asiel in Nederland hebben gekregen, maar nog geen huis hebben gekregen. Het hotel heeft de kamers nu zelf weer nodig, waardoor de groep statushouders moet verhuizen. De gemeente bood ze een nieuwe tijdelijke containerwoning aan op een terrein waar in totaal 68 units zijn geplaatst. De units staan er voor twee jaar, daarna verdwijnen de containerwoningen weer. Een deel is voor statushouders, een ander deel voor mensen die met spoed een huis nodig hebben.

Een deel van de statushouders voelt zich misleid, zegt hun advocaat Musa Görsültürk. "Het beeld is hen voorgehouden dat ze in Rijswijk een permanente woning zouden krijgen. Dat is niet gebeurd. Daarom houdt de gemeente zich niet aan haar verplichtingen", vindt hij.

Ook vindt de advocaat dat de containers te klein zijn en dat de statushouders te veel huur moeten betalen. "Daarnaast kunnen zij een container niet naar eigen wens inrichten en krijgen ze dus het gevoel dat ze nog steeds op een azc-locatie wonen."

'Zorgvuldig proces'

Wethouder Van Malsen van Rijswijk (Volkshuisvesting en Integratie) zegt dat er juist een "zeer zorgvuldig proces" is doorlopen. "Deze uitspraak is in lijn met het standpunt van ons als gemeente", zegt hij in een verklaring. "We geven de mensen volgende week opnieuw de gelegenheid om te tekenen en gaan ons beraden op eventuele vervolgstappen voor het geval die nodig blijken te zijn."

Volgens advocaat Görsültürk gaan ook de statushouders zich beraden op stappen. "Op dit moment resteert er geen andere keuze dan de container te accepteren", zegt hij. "Maar we gaan met onze cliënten nadenken over de vervolgstappen. Wij zijn van mening dat dit niet de manier is waarop we statushouders in ons land moeten behandelen."

Het is niet zo dat de bewoners over twee jaar weer op staat komen te staan, benadrukt woningcorporatie Rijswijk Wonen. "Die gaan we dan een plek geven op een volgende locatie, of in de bestaande woningvoorraad", zegt directeur Rob van de Broeke, die ook wijst op de grote wooncrisis in Nederland. "Het is niet zo dat we voor iedereen zonder meer bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning hebben. Maar dat geldt voor heel veel mensen in de Nederlandse samenleving."