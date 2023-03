Omstreden influencer Andrew Tate uit cel, onder huisarrest geplaatst

De omstreden influencer Andrew Tate, die sinds december in Roemenië in voorarrest zat, mag de cel verlaten maar wordt wel onder huisarrest geplaatst. Tate en zijn broer waren in beroep gegaan tegen verlenging van hun celstraf met nog dertig dagen en krijgen nu gelijk.

Tate wordt verdacht van mensenhandel en verkrachting. Zijn broer Tristan en twee Roemeense vrouwen zaten eveneens vast. De twee vrouwen werden eerder al onder huisarrest geplaatst.

De vier worden er door de Roemeense justitie van verdacht dat zij een netwerk hebben opgezet dat vrouwen ronselt en uitbuit door ze te dwingen pornografisch materiaal te maken. Er is echter nog geen formele aanklacht in de zaak.

Populair op sociale media

Tate, een voormalig professioneel kickbokser, is een populaire figuur op sociale media, waar hij vooral wordt gevolgd door (jonge) mannen.

Hij kwam herhaaldelijk in opspraak om zijn uitspraken. Hij noemde zichzelf een vrouwenhater, stelde dat vrouwen deels zelf verantwoordelijk zijn als ze worden verkracht en zei dat zij toebehoren aan mannen. Ook beweert Tate dat de realiteit waarin wij leven niet echt is. Hij vergelijkt onze wereld met die uit de virtuele wereld in The Matrix.

Tate werd vorig jaar verwijderd van Facebook en Instagram. In 2017 werd hij al van Twitter verbannen. Na overname van Twitter door Elon Musk werd hij weer toegelaten. Hij heeft ruim 5 miljoen volgers op het platform.