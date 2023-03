Eerste veroordeling in zaak schietincident filmopnames 'Rust'

Voor het eerst is er een veroordeling in de zaak van het dodelijke schietincident op de filmset van Rust in oktober 2021. David Halls, eerste assistent-regisseur van de film, tekende vandaag geen bezwaar aan tegen zijn aanklacht, waarna de rechter de man veroordeelde tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Halls wordt nalatigheid verweten bij het gebruik van het wapen. Cameravrouw Halyna Hutchins werd dodelijk geraakt toen het bij de opnames onverwacht afging.

Tegen acteur Alec Baldwin, die het wapen afvuurde waarmee hij Hutchins raakte, loopt nog altijd een aanklacht van dood door schuld. De 63-jarige acteur kreeg het pistool aangereikt van Halls. Die riep dat het vuurwapen cold was, vaktaal om aan te geven dat er losse flodders noch patronen inzitten.

Aanklacht afgezwakt

Volgens de wetgeving in New Mexico wordt dood door schuld bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 18 maanden en een boete van 5000 dollar (omgerekend ongeveer 4600 euro).

Eerder zat er een strafverzwarend element in de aanklacht waardoor Baldwin een gevangenisstraf van minimaal vijf jaar zou kunnen krijgen. Zijn advocaten maakten bezwaar.

Dat strafverzwarende element werd pas in 2022 in het wetboek van New Mexico opgenomen, het incident op de filmset gebeurde in oktober 2021. Om juridische strubbelingen te voorkomen, lieten de aanklagers dat element vallen.