Tyrannosaurus rex had lippen, stelt een groep wetenschappers

De tyrannosaurus rex had volgens een nieuwe studie hoogstwaarschijnlijk lippen. Dat was ook het geval bij andere grote dinosaurussen die vallen onder de groep zogeheten theropoda. Hierdoor waren de tanden van de dieren vermoedelijk niet te zien als ze hun bek sloten, schrijven Canadese wetenschappers in een artikel in Science.

Voorheen werd gedacht dat de tanden van vleesetende dino's altijd te zien waren, net zoals bij krokodillen. Zo worden de dieren ook afgebeeld in bijvoorbeeld de Jurassic Park-filmreeks.

Volgens de onderzoekers wijst het glazuur op de tanden van het dier er echter op dat de T. rex wel degelijk lippen had. Om het glazuur goed te houden is het belangrijk dat het beschermd wordt en dat het gehydrateerd wordt, stellen ze. Anders komen er mogelijk barsten in de tanden.

Minder bescherming

Zij vergelijken de T. rex-tanden met die van onder meer leguanen en komodovaranen, die ook lippen hebben. Die tanden hebben volgens hen meer met elkaar gemeen dan de tanden van een T. rex en een krokodil.

De tanden van krokodillen hebben minder bescherming nodig omdat de dieren veel in het water liggen. Desondanks vertonen de tanden van deze liploze dieren veel meer barsten dan tanden van de T. rex.

Volgens de onderzoekers zouden de tanden van een tyrannosaurus die de bek wijd open gesperd had ook veel minder zichtbaar zijn dan eerder werd gedacht. Mogelijk zouden alleen kleine puntjes te zien zijn geweest.