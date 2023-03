Ondanks onrust meer voorlichtingslessen gegeven in Week van de Lentekriebels

Dit jaar werden er meer lessen gegeven tijdens de Week van de Lentekriebels. Dat gebeurde ondanks de onrust die er ontstond rondom de voorlichtingsweek over relationele en seksuele vorming. Volgens expertisecentrum Rutgers, die de week samen met de GGD's organiseert, zijn er 4000 extra lessen uit het lespakket Kriebels in je Buik gegeven. Daarmee komt het totaal op bijna 28.000 gegeven lessen. "Er is meer dan ooit lesgegeven", vertelt Elsbeth Reitzema van Rutgers. "We kunnen zien dat leerkrachten inloggen en of ze het programma helemaal doorlopen en dat is 4000 keer vaker gebeurd."

De Week van de Lentekriebels is een projectweek voor het basis- en speciaal onderwijs met aandacht voor relationele en seksuele vorming. Het onderwerp seksualiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs, daarom zijn scholen verplicht om daar aandacht aan te besteden. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen en kunnen daarbij lespakketten gebruiken van kenniscentra als Rutgers en Zorg voor Seksualiteit.

Dit jaar werd vanuit rechts-populistische hoek geageerd tegen de projectweek op sociale media en in de Tweede Kamer. Telegraaf-journalist Wierd Duk uitte verbazing over het lesmateriaal en presentator Raisa Blommestijn van Ongehoord Nieuws sprak van een "giftige ideologie" omdat volgens haar kleuters les kregen over transgenders en anale seks. FvD-leider Baudet stelde Kamervragen. De onrust was voor een groot deel gebaseerd op misinformatie. Zo werd de kritiek, die zich toespitste op het lespakket Kriebels in je Buik van Rutgers, soms onderbouwd met voorbeelden die niets met het lespakket te maken hadden. Materiaal dat niet tot het lespakket behoorde, werd zonder context op sociale media geplaatst. Op de PABO worden toekomstige leraren voorbereid op de gevoeligheden rond de Week van de lentekriebels:

Er was veel onrust rondom de Week van de Lentekriebels in het primair onderwijs. Bij ouders, maar ook bij docenten. Studenten op de pabo worden hier al op voorbereid. - NOS

Het filmpje waarin wordt getoond hoe je met je kind kan praten over je lijf en grenzen aangeven werd door de critici aangegrepen om misinformatie te verspreiden, wat leidde tot bedreigingen aan het adres van Rutgers-medewerkers. Rutgers haalde de educatieve video offline om de kinderen in de video te beschermen. Ouders meer informeren De commotie laat volgens Rutgers zien dat het belangrijk is om ouders mee te nemen in de voorlichtingsweek. Dat kunnen scholen doen door ze op tijd over te informeren via een brief en door een informatieavond te organiseren. "Het is belangrijk dat scholen dat nog beter gaan doen", aldus Reitzema. Het expertisecentrum gaat volgend jaar bij scholen nog meer benadrukken dat dit cruciaal is. "Op deze manier geef je ouders de kans om in hun eigen woorden invulling te geven aan wat seksuele vorming is."