BBB-coalities voorgesteld in Friesland en Zeeland

Voor de provincies Zeeland en Friesland hebben de verkenners vandaag een coalitie voorgesteld met BBB. In beide provincies vormen de vier partijen die zijn voorgesteld een meerderheid in de Provinciale Staten.

In zowel Friesland als Zeeland is BBB de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Verkenner Gerard Rabelink, oud-burgemeester van Schouwen-Duiveland, stelt voor de provincie Zeeland een coalitie voor bestaande uit BBB, SGP, CDA en VVD.

De combinatie zou goed zijn voor 23 van de 39 Statenzetels. Deze coalitie over rechts betekent dat PvdA/GroenLinks, de tweede partij in de provinciale verkiezingen, buiten de boot valt, schrijft Omroep Zeeland.

'Verschillen overbrugbaar'

In het rapport dat hij vandaag heeft aangeboden schrijft Rabelink dat er bij de vier partijen sprake is van een "groot politiek bestuurlijk draagvlak". Verder schrijft hij dat de verschillen tussen deze partijen overbrugbaar zijn, waarbij hij opmerkt dat "op een beperkt aantal inhoudelijke zaken ideologische verschillen bestaan".

Een tweede optie is volgens Rabelink dat PvdA/GL wel in de coalitie meedoet. Die coalitie kan rekenen op 29 zetels, maar heeft dus niet de voorkeur van de verkenner.

De BBB-voorman van Zeeland Kees Hanse wil een coalitie met PvdA/GL niet bij voorbaat uitsluiten. "Er is misschien nu een voorzetje gegeven om een bepaalde richting op te gaan", zegt hij tegen Omroep Zeeland. "Maar ik denk dat we alle twee de opties serieus moeten gaan bekijken."

Hanse gaat het advies van Rabelink bespreken met alle Zeeuwse politieke partijen. Daarna wordt een formateur aangewezen om tot een coalitie te komen

BBB, PvdA, CDA en CU in Friesland?

In Friesland heeft de verkenner, SGP-Kamerlid Chris Stoffer, een coalitie voorgesteld van BBB, CDA, PvdA en ChristenUnie. Daarmee vallen VVD en de regionale FNP buiten de boot, terwijl BBB met deze twee partijen al een meerderheid kan vormen.

Met elkaar heeft de voorgestelde coalitie een meerderheid van 25 van de 43 zetels in Provinciale Staten. Volgens Stoffer bleek al snel dat BBB en het CDA het 'motorblok' zouden vormen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. "De vraag was daarna hoe we daar een auto omheen zetten", zei hij.

Daar kwamen uiteindelijk twee partijen uit: de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Volgens de verkenner bleek uit gesprekken dat de vier partijen vertrouwen in elkaar hebben en dat inhoudelijke verschillen te overbruggen zijn, schrijft Omrop Fryslân.

De partijen hebben alleen nog met de verkenner gesproken. De lijsttrekkers moeten ook nog met elkaar in gesprek. De bedoeling is dat er voor de zomer een coalitieakkoord op papier vastgelegd is.

Zuid-Holland kijkt naar centrum-linkse coalitie

In Zuid-Holland moeten de partijen bekijken of een coalitie van BBB, VVD, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid mogelijk is. Met dat advies kwam verkenner Fred Teeven afgelopen woensdag. De vijf partijen vormen met 30 van de 55 zetels een meerderheid, aldus Teeven.

Als blijkt dat de partijen er gezamenlijk niet uitkomen, wordt gekeken naar een tweede optie met de BBB, VVD, CDA, JA21 en de PVV. Ook deze partijen hebben samen 30 zetels. In beide opties ziet Teeven de partijen BBB, VVD en CDA als motorblok.

De voorman van de BBB in Zuid-Holland, Hans Veentjer, sprak woensdag zijn voorkeur uit voor de eerste optie, omdat er dan sprake zou zijn van een stabiele coalitie. "Op voorhand gaan we die kant op", zei hij tegen Omroep West. Als blijkt dat de partijen in de eerste mogelijkheid dwars gaan liggen, zei Veentjer ook "met een centrumrechtse coalitie te kunnen leven".