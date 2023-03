Kabinet bouwt pauze stikstofbeleid in om CDA in coalitie te houden

Het kabinet heeft na urenlang overleg een compromis gesloten over het stikstofbeleid. Vooral CDA en D66 staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. Het CDA wil opnieuw onderhandelen over het stikstofbeleid in het regeerakkoord, zei premier Rutte in een toelichting.

Er is nu afgesproken dat het stikstofbeleid vanuit het kabinet op een lager pitje wordt gezet, zolang er onder leiding van verkiezingswinnaar BBB in de Provinciale Staten wordt onderhandeld over provinciebesturen.

Juist in die provinciebesturen wil BBB laten zien dat het stikstofbeleid ook anders kan dan het kabinet voorstelt. Het CDA, dat bijna werd gehalveerd bij deze verkiezingen, wil deze onderhandelingen afwachten voordat de partij in het kabinet en de Tweede Kamer verdere stappen onderneemt.

Geen pauze

Rutte wil dat geen pauze of een lager pitje noemen. "Het tegendeel is waar, we gaan juist versnellen. Niettemin zijn er in het kabinet verschillende opvattingen." Volgens Rutte gaat het kabinet gewoon door met het stikstofbeleid, maar wordt er wel gewacht op wat er in de provincies gebeurt.

"Het CDA wil opnieuw onderhandelen over stikstof als er in de provincies besturen zitten", zei Rutte. "Als ik het CDA zo hoor zal het niet al de komende weken zijn maar mogelijk wel voor de zomer."

Voor D66 is het compromis acceptabel omdat de partij het voorbestaan van het kabinet belangrijk vindt en niet wil laten vallen. Ook zijn er nog andere dossiers, zoals klimaat, waar de partij nog doelstellingen kan halen.

Dinsdag Kamerdebat

Al sinds dinsdag overleggen premier Rutte en de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen en het antwoord van het kabinet daarop.

Behalve de toelichting vanavond komt er ook nog een brief aan de Tweede Kamer. Dinsdag is er een Kamerdebat over.