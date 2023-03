Kabinet bouwt pauze stikstof in om CDA in coalitie te houden

Rutte wil het geen pauze of een lager pitje noemen. "Het tegendeel is waar, we gaan juist versnellen. Niettemin zijn er in het kabinet verschillende opvattingen." Volgens Rutte gaat het kabinet gewoon door met het stikstofbeleid, maar wordt er wel gewacht op wat er in de provincies gebeurt.

Juist in die provinciebesturen wil BBB laten zien dat het stikstofbeleid ook anders kan dan het kabinet voorstelt. Het CDA, dat bijna werd gehalveerd bij deze verkiezingen, wil deze onderhandelingen afwachten voordat de partij in het kabinet en de Tweede Kamer verdere stappen onderneemt.

Er is nu afgesproken dat het stikstofbeleid vanuit het kabinet op een lager pitje wordt gezet, zolang er onder leiding van verkiezingswinnaar BBB in de Provinciale Staten wordt onderhandeld over provinciebesturen.

Het kabinet heeft na urenlang overleg een compromis gesloten over het stikstofbeleid. Vooral CDA en D66 staan daarin lijnrecht tegenover elkaar. Het CDA wil opnieuw onderhandelen over het stikstofbeleid in het regeerakkoord, zei premier Rutte in zijn toelichting.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"Rutte hult zich in vaagheden en tegenstrijdigheden, maar de kern is dat zijn kabinet tijd koopt. Voor de zomer lijken we een 'tussenformatie' te kunnen verwachten, want het CDA heeft aangegeven later te willen heronderhandelen over de stikstofdoelen.

Wat stikstof betreft wil het kabinet het vrijwillig uitkopen van boeren en piekbelasters gaan versnellen, of er in ieder geval mee beginnen. Maar tegelijk wordt er een pauze ingelast: het jaartal 2030 uit het regeerakkoord zullen ze voorlopig als uitgangspunt aanhouden.

Wat CDA doet, is denk ik uniek: 'we willen regeerakkoord openbreken, maar pas over een tijdje'. Hun voordeel daarbij is dat ze denken in bijna elk provinciebestuur te komen (met BBB) en D66 valt er waarschijnlijk op veel plekken buiten. Dus over tijdje denken ze sterker te staan.

Kaag zegt dat ze de wens van het CDA om pas later verder te praten over stikstof, heeft geaccepteerd omdat D66 een 'verantwoordelijke middenpartij' is. Wat zoveel betekent als dat zij de inschatting heeft gemaakt dat het land zich nu geen val van het kabinet kan veroorloven."