Nederland tegen strengere regels ChatGPT, schoolopdracht beter met 'pen en papier'

Nederlandse docenten moeten zelf in de gaten houden of hun leerlingen misbruik maken van de geavanceerde tekstgeneratoren als ChatGPT. Het kabinet vindt het niet nodig om de regels aan te scherpen van het gebruik van dit soort softwareprogramma's door scholieren en studenten. "Van docenten vraagt dit meer op het gebied van didactische en digitale vaardigheden", schrijven een aantal ministers na vragen van de Tweede Kamer. Zij stellen voor om leerlingen niet alleen te beoordelen op het eindproduct, zoals een werkstuk, maar ook op het schrijfproces zelf. "Of door opdrachten in de klas te maken met pen en papier." Het kabinet vindt dat het aan de scholen is om goed onderwijs aan te bieden en naar eigen inzicht in te richten. Ze zeggen zich wel zorgen te maken over de risico's van de software, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en het verspreiden van desinformatie. Complete werkstukken Onderwijsministers Robert Dijkgraaf en Dennis Wiersma, staatssecretaris van Digitale Zaken Alexandra van Huffelen en Nicky Adriaansens van Economische Zaken reageren op vragen van Kamerleden over een bericht van de NOS. De Tweede Kamer wil van het kabinet weten wat deze ontwikkeling voor het Nederlandse onderwijs betekent. Uit onderzoek onder middelbare scholieren blijkt dat de populaire chatbot ChatGPT gebruikt wordt voor allerlei schoolopdrachten, complete werkstukken, essays en verslagen. Het Artificiële Intelligentie (AI)-programma kan aan de hand van een paar simpele aanwijzingen complete teksten maken. Leraren kunnen de teksten niet onderscheiden van het eigen werk van een leerling, zeggen zij tegen de NOS.

Wat is kunstmatige intelligentie? Computers doen normaal wat je ze vraagt, maar niets meer: ze hebben geen creatieve inbreng. Met kunstmatige intelligentie wordt geprobeerd om de menselijke manier van denken na te bootsen. Zo is er OpenAI, een bedrijf dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie die zelf in staat is om nieuwe informatie te produceren. Dit soort generatieve modellen is er ook voor beeld: zo kan een ander programma van de makers van ChatGPT, Dall-E, op commando plaatjes produceren.