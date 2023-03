Barcelona heeft contact met Messi en droomt hardop over terugkeer

Messi ging in 2021, na 21 jaar en maar liefst 34 prijzen, waaronder vier keer de Champions League, noodgedwongen weg bij Barcelona. De club kon hem door een miljardenschuld niet meer betalen. Zelfs gratis blijven bleek geen optie vanwege de reglementen in Spanje.

Zijn contract in Parijs loopt na dit seizoen af. Tijdens een persconferentie gaf Yuste aan dat de club een rentree als optie ziet. "Ik zou het geweldig vinden als hij terugkomt. Hopelijk kunnen we hem overtuigen om terug te komen."

Barcelona-trainer Xavi, die zelf jarenlang met Messi speelde, sluit de hereniging ook niet uit. "Ik spreek hem vaak en het is ook wel iets waar we mee bezig zijn. We zien hem graag weer hier spelen. Dit is de club van zijn leven. Hij is de beste speler in de geschiedenis van de club."

Xavi vervolgt de lofzang: "Natuurlijk ben ik verliefd op Leo. De fans zijn enthousiast over een Last Dance, zoals met Michael Jordan", doelt Xavi op de Netflix-documentaire over basketbalicoon Jordan. "Het belangrijkste is dat mensen enthousiast worden en ik snap dat ze dat worden. Het hangt niet van mij af, maar meer van wat Leo wil."