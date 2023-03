KNVB reageert op brief AZ over 'achterkamertjespolitiek' en wil lucht klaren

De KNVB heeft gereageerd op de brief van AZ waarin de voetbalbond wordt beticht van "achterkamertjespolitiek". "We hebben AZ bovendien uitgenodigd voor een gesprek, omdat we graag zo snel mogelijk de lucht willen klaren", aldus een woordvoerder van de KNVB.

De KNVB wil in de media niet inhoudelijk ingaan op de brief. Ook is het onduidelijk of het door AZ gewenste onderzoek plaats gaat vinden. "Zoals eerder gemeld, vinden we dat ook de andere leden van de sectie betaald voetbal van de KNVB zich over de brief van AZ moeten kunnen uitspreken."

AZ zegt de reactie van de KNVB te hebben ontvangen, maar wacht nog met een inhoudelijke reactie. Daarvoor wil de club het antwoord eerst zelf bestuderen. Wel vind de club het opvallend dat er geen reactie is gekomen op het verzoek om een onafhankelijk onderzoek. "Daar heeft AZ nog opvolging om gevraagd bij de KNVB."