Weer lang politiek overleg top kabinet op ministerie Rutte

Premier Rutte en de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten zijn opnieuw in overleg over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. De wekelijkse persconferentie van Rutte is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De ministerraad is wel afgelopen en de andere ministers zijn naar huis.

De vier werken sinds dinsdag met hun secondanten, minister Harbers (VVD) en de staatssecretarissen Vijlbrief (D66), Van Rij (CDA) en Van Ooijen (CU), aan een brief voor de Tweede Kamer met daarin een uitgebreide kabinetsreactie op de verkiezingsuitslag.

Eerder zei Rutte al dat de coalitie een nieuwe aanpak wil vinden voor een aantal voortslepende problemen in Nederland. Als voorbeelden noemde hij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. Ook wil het kabinet "in gesprek met de samenleving".

Dinsdag is er een Kamerdebat over de gevolgen van de verkiezingsuitslag en de brief moet voor dat debat klaar zijn.