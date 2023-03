Nabestaanden blij met excuses: 'Ontbreken erkenning was drijfveer van mijn vader'

Minister Yesilgöz neemt alle aanbevelingen van de OVV over, zei ze vandaag. Zo is de regie voortaan in handen van één landelijke organisatie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Eerder lag die rol bij het wijdvertakte samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie, politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en gemeentelijke overheden.

"Mails werden niet of laat beantwoord. Ook door personen die nu nog in de top van het OM zitten, en dat steekt. Dat vind ik nog steeds pijnlijk."

"Het ontbreken van erkenning was een belangrijke drijfveer van mijn vader om te doen wat hij gedaan heeft. Daar heeft hij een heel hoge prijs voor betaald." De Vries stelt dat de manier waarop de beveiliging in het Marengo-proces is toegepast "nooit meer mag gebeuren".

In een reactie laat de familie weten "jarenlang geknokt te hebben om de waarheid naar boven te krijgen en erkenning voor het onrecht dat is aangedaan". Dankbaar voor de excuses, maar tegelijkertijd krijgen ze daar Reduan niet meer mee terug, schrijft de familie.

Het OM zegt in een reactie op het nieuws de voorstellen van het kabinet voor een nieuw stelsel te zullen steunen. Dat de NCTV daarin nu de gezagsrol overneemt noemt het OM een goede zaak. "Het OM opereert nu met twee petten op, is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging én bewaken en beveiligen."

Die conclusie onderschrijft De Vries. "Het feit dat het OM niet meer verantwoordelijk gaat zijn voor de beveiliging is in deze zin heel logisch. Ze hebben een tegenstrijdig belang en die van de veiligheid is lang ondergesneeuwd geweest."

'Eerst zien, dan geloven'

Het hoofdstuk helemaal afsluiten kan De Vries nog niet. "Er is excuus gemaakt en er is een brief naar de Kamer waar goede plannen in zitten. Maar die plannen moeten goed doorgevoerd worden. Het ziet er hoopvol uit, maar we moeten nog belangrijke stappen zetten. Eerst zien, dan geloven", stelt De Vries.

De zoon van de vermoorde misdaadverslaggever vraagt zich hardop of hij het überhaupt ooit kan afsluiten. "Ik mis mijn vader nog steeds, daar moet ik iedere dag mee leven voor de rest van mijn leven. Dat zal altijd zo blijven. Het boek zal voor mij nooit helemaal dicht zijn."