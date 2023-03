Klapmutspup verplaatst naar onbekende locatie om dier rust te gunnen

De klapmuts die afgelopen maandag werd geboren op het strand van Vlieland, is verplaatst naar een ander natuurgebied. De provincie, andere instanties en het Zeehondencentrum Pieterburen hadden grote zorgen over het welzijn van de zeehondachtige, omdat er mogelijk veel mensen op het dier af zouden komen.

De klapmutspup, die van nature niet voorkomt in Nederland, heeft vooral rust nodig. De instanties zeggen daarom niet naar welk natuurgebied het dier is overgeplaatst.

Een te grote toeloop van het publiek zou ertoe kunnen leiden dat de pup naar zee zou vluchten, terwijl hij daar nog niet sterk genoeg voor is. Het uiteindelijke doel is om het mannetje weer in de richting van zijn natuurlijke leefomgeving te krijgen.

"Met het oog op het drukke weekend op Vlieland, is besloten om hem te verplaatsen", zegt Sander van Dijk van het Zeehondencentrum Pieterburen. "Naar een mooi afgeschermde locatie." Het dier is in een transportkist gestopt en vanaf daar met een auto naar de bestemming vervoerd.

De pup heeft overigens ook een naam gekregen: Willem. Dat is de naam van de zeehondenwachter die zich al de hele week heeft ingezet voor het welzijn van de klapmutspup. De moeder van het dier heeft de pup zoals verwacht verlaten. Sinds gisterochtend is zij niet meer bij het jong geweest.

Dit zijn beelden van de klapmutspup en haar jong, eerder deze week: