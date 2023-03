Bewoner zorginstelling in Echt overleden na zwemmen

Een cliënt van een zorginstelling in het Limburgse Echt is overleden na het zwemmen in het zwembad van het zorgcomplex. Het incident was afgelopen maandag, maar komt nu pas naar buiten.

In de instelling wonen mensen met een verstandelijke beperking. Ze krijgen er zorg en begeleiding en doen ook mee aan allerlei activiteiten. De organisatie zegt tegen 1Limburg dat het ongeluk rond 14.00 uur gebeurde tijdens een zwemactiviteit.

"Onze cliënt kwam in de problemen", zegt een woordvoerder. Volgens haar hebben de begeleiders snel gehandeld. "We hebben de cliënt uit het water gehaald, gereanimeerd en meteen 112 gebeld." Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later op de avond. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Onderzoek

Over de doodsoorzaak en toedracht van het ongeluk kan de woordvoerder niets zeggen. "Daar is het nog te vroeg voor. We onderzoeken op dit moment nog wat er gebeurd is."

Ook de politie was ter plaatse om hulp te verlenen. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer is overleden door een niet-natuurlijke oorzaak. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of de politie nog verder strafrechtelijk onderzoek gaat doen.

Melding bij inspectie

De zorginstelling Pergamijn heeft ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingeschakeld. "We hebben de zorginstelling de opdracht gegeven de zaak te onderzoeken", zegt een woordvoerder van de IGJ. "Dat kan een intern of een extern onderzoek zijn. Wij kijken dan na afloop of het goed en onafhankelijk is gedaan."

Bij de zorginstelling zijn medewerkers en bewoners flink geschrokken. "Ons medeleven gaat uit naar de familie, medebewoners en betrokken medewerkers", staat in een verklaring op de site van Pergamijn. "We houden nauw contact en zij kunnen rekenen op onze steun."